Глава саратовского УФСИН подал в отставку после сообщений о пытках в тюремной больнице
Федотов находится в отпуске, из которого, возможно, не вернется на работу.
В Саратовской области глава УФСИН Алексей Федотов подал в отставку после сообщений о пытках в тюремной больнице. Об этом
Собеседник агентства отметил, что Федотов находится в отпуске, из которого, возможно, не вернется на работу.
Ранее ФСИН начала служебную проверку сведений правозащитного проекта Gulagu.net о пытках в саратовской тюремной туберкулезной больнице.