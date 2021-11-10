Опубликовано новое видео пыток в саратовской тюремной больнице

В расследовании указано, что всего в больнице совершили более десяти тяжких насильственных преступлений и более десяти должностных преступлений сотрудниками саратовского управления ФСИН.

Gulagu.net опубликовал новое видео с пытками и насилием в туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области. Ролик появился на YouTube-канале проекта.

В расследовании указано, что всего в больнице совершили более десяти тяжких насильственных преступлений и более десяти должностных преступлений сотрудниками саратовского управления ФСИН.

По информации авторов проекта, пытки также совершали другие заключенные. Им подверглись те, кто не хотел сотрудничать с администрацией.

В сообщении отмечается, что пытки снимали на видео и направляли руководству больницы, а после этого отправляли в ГОУ ФСИН и ФСБ.