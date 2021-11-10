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После сообщений о пытках в колонии ФСИН уволила 18 сотрудников
Возбуждено пять уголовных дел, со службы уволили 18 сотрудников, 11 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Саратовской области после сообщений о пытках в тюремной больнице уволили 18 сотрудников колонии. Об этом сообщил и. о. начальника ведомства Антон Ефаркин в эфире телеканала «ГТРК-Саратов».

Он отметил, что возбуждено пять уголовных дел, со службы уволили 18 сотрудников, 11 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ефаркин добавил, что в ситуации разбираются следователи.

Увольнения начались после публикации на YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в саратовской тюремной больнице.