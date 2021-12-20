На Камчатке с 21 декабря отменят QR-коды в транспорте

Проверку QR-кодов отменят в связи с новогодними праздниками.

На Камчатке с 21 декабря отменят QR-коды в транспорте. Об этом пишет URA.RU

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что систему обязательных QR-кодов в общественном транспорте отменят «в связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники». Соответствующее поручение он дал региональному минтрансу.

Уточняется, что в транспорте будет действовать только масочный режим.

Напомним, систему проверки QR-кодов на транспорте в Камчатском крае ввели с 23 ноября.

13 декабря Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов уточнил причину.