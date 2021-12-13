Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Ранее Володин заявил, что планирует предложить снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах в транспорте.

Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил депутат Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале .

Ранее Володин заявил, что планирует предложить снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах в транспорте.

«Единогласно поддержали это предложение», — написал он.

Депутат заявил, что инициатива требует доработки. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря президент Владимир Путин выразил надежду, что опрометчивых решений по ограничениям на транспорте удастся избежать, призвав тщательно взвесить все риски.