На Камчатке ввели систему QR-кодов в транспорте

QR-коды потребуются для поездок во всех направлениях Камчатского края и на междугородние автобусы, следующие из Петропавловска-Камчатского в поселки Октябрьский, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск.

В Камчатском крае с 23 ноября вводят QR-коды на межмуниципальных автобусах и авиаполетах по местным направлениям. Об этом пишет « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Губернатор Владимир Солодов заявил, что расширение позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, а также позволит обеспечить безопасность пассажиров, которые перемещаются между районами.

Глава Камчатского края добавил, что у жителей формируется коллективный иммунитет, «который позволит ставить позади все невзгоды и ограничения, связанные с эпидемией».

QR-коды потребуются для поездок во всех направлениях Камчатского края и на междугородние автобусы, следующие из Петропавловска-Камчатского в поселки Октябрьский, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск. Проезд и полет также разрешат при предъявлении QR-кода или сертификата переболевшего. Кроме того, потребуется удостоверение личности.