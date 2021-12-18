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Хубезов рассказал, почему закон о QR-кодах на транспорте на время отложили
Депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов рассказал, почему Госдума отложила законопроект о проверке ковид-сертификатов в транспорте. Он стал спикером в шоу «Дайте сказать!»

Депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов рассказал, почему Госдума отложила законопроект о проверке ковид-сертификатов в транспорте. Он стал спикером в шоу «Дайте сказать!».

Глава комитета по охране здоровья отметил, что законопроект о доступе в общественный транспорт по ковид-сертификатам сняли с рассмотрения в Госдуме после серьезного обсуждения этого вопроса.

«Мы понимаем, что он отложен до того момента, когда будут проработаны все детали. Мы видим, насколько острую реакцию это вызвало в нашем обществе, и, по сути дела, это решение было принято после достаточно серьезного обсуждения депутатов с правительством. Потому что очень много вопросов касательно того, насколько наша транспортная инфраструктура готова к этому», — сказал парламентарий.

Хубезов добавил, что законопроект направлен на то, чтобы бороться со скоплением людей, при этом задержка при проверке сертификатов может вызвать обратный эффект, что «точно никому не нужно». По его словам, инициатива обсуждается не для того, чтобы ограничить чьи-то права, а чтобы защитить жизнь и здоровье большого количества людей, получить коллективный иммунитет и «наконец зажить более-менее привычной жизнью».

Хубезов отметил, что система проверки ковид-сертификатов показала свою эффективность в регионах: освобождается коечный фонд, меньше людей заболевает и умирает.

Парламентарий подчеркнул, что чем быстрее люди вакцинируются, тем меньше новых штаммов будут появляться.

Напомним, Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил депутат Госдумы Вячеслав Володин.