В Рязани наградят победителей журналистской премии «Легкий стиль»

Церемония пройдет дистанционно, но дипломы участники конкурса получат лично, из рук членов жюри.

В среду, 1 декабря, в Рязани подведут итоги независимой журналистской премии имени Дмитрия Проскурина «Легкий стиль». Об этом сообщили организаторы «ВКонтакте».

Церемония пройдет дистанционно, но дипломы участники конкурса получат лично, из рук членов жюри.

«Для того, чтобы определить победителей, организаторы в течении года знакомились с сотнями публикаций различных авторов в СМИ, блогах и соцсетях», — отметили в сообщении.

Напомним, в 2020 году премию получил шеф-редактор РЗН. инфо Александр Блохин за путевой очерк «Взрывы в Свеженькой. Ретроспектива пожаров 2010-х гг». Ранее премию также вручили журналистке РЗН. инфо Юлии Полушиной — автору расследования «Ящики с „двойным“ дном. Кто собирает деньги на улицах в помощь больным детям?», а также Владимира Фролова за проект о Брестской крепости.