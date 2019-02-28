Ящики с «двойным» дном. Кто собирает деньги на улицах в помощь больным детям?

В феврале 2019 года в центре Рязани горожане заметили девочку-подростка в футболке с надписью «7 жизней», надетой поверх зимней куртки. В руках она держала прозрачную коробку с фотографией ребенка и надписью жирным шрифтом «Срочный сбор». К комплекту прилагалась папка с документами. Девушка якобы просила деньги на лечение ребенка с диагнозом детский церебральный паралич.

Молодые люди с ящиками для пожертвований периодически появляются на улицах Рязани и в общественном транспорте, убеждая горожан не жалеть денег на лечение больных. Насколько можно доверять таким волонтерам, разбирался корреспондент RZN.info.

На запрос «благотворительный фонд „7 жизней“» поисковик выдал сайт семьжизней.рф . Знакомство с ним заняло несколько минут. Все потому, что там нет никакой подробной информации о его деятельности: отсутствуют отчеты о поступлениях и тратах, нет фотографий детей и описания их диагнозов, а также целей сбора денег.

Во «ВКонтакте» удалось найти группу фонда с пятьюстами подписчиками и фотоотчетами, правда, трехлетней давности.

Телефон горячей линии, начинающийся на 8-800…, оказался недоступен.

Волонтеры не за «спасибо»

Очевидцы рассказывают — волонтерам, собирающим деньги, платят зарплату. То есть процент от выручки. Поэтому после нескольких бесполезных звонков на горячую линию фонда отправляюсь в офис рязанского филиала «7 жизней». Располагается он на первом этаже жилого дома на улице Вокзальной.

Внутри — две комнаты без опознавательных знаков. В одной сидят две женщины. «Где тут волонтеры?» — спрашиваю у них. Одна из женщин указывает на соседнюю дверь с остатками висевшей на ней когда-то неопределенной таблички.

Главный по благотворительности — татуированный парень лет 18-ти — сидит за единственным столом в небольшой комнате. Перед ним Macbook и несколько стопок с документами. Справа от стола в два ряда стоят пустые прозрачные боксы для сбора денег. На всех ящиках фотография маленькой девочки. Неподалеку валяются целлофановые пакеты. На стене в рамочке висит портрет президента.

— Ты записывалась? — обращается ко мне парень.

— Я? Нет. Я к вам первый раз по поводу подработки. Мне сказали, что можно сюда прийти.

— Можно, — кивает он.

Из разговора узнаю, что парня зовут Максим. Он бывший волонтер, который со временем дорос до регионального представителя. Максим рассказал, что представительство «7 жизней» в Рязани открылось в середине февраля. Здесь подросткам, начиная с 14 лет, предлагают подработку в свободное от учебы время, оплата почасовая. Чтобы устроиться на работу, школьнику достаточно показать паспорт, заполнить договор и принести от родителей разрешение на работу в свободной форме.

Новоиспеченному волонтеру выдается футболка, ящик для сбора денег и пакет документов, который нужно изучить хотя бы поверхностно, чтобы суметь вкратце рассказать прохожим о проблеме. В пакет документов входят свидетельства о регистрации фонда, копии документов мамы ребенка, для которого ведется сбор, выписка из клиники с указанием диагноза и суммы для лечения или реабилитации. К нему также прилагается экземпляр договора о сотрудничестве волонтера с фондом.

Задача волонтера — ходить по центру, от Подбелки до площади Победы, и выпрашивать у прохожих пожертвования. В качестве наставника новичка сопровождает волонтер со стажем — стажировщик. Он же контролирует, чтобы подопечный не отсиживался в стороне и не пытался вытащить деньги из ящика.

«Выйти на работу нужно хотя бы на два часа, иначе нет смысла приходить», — говорит Максим.

В награду за работу волонтер получает 20% от собранных им денег. Еще 5% сверху добавляет так называемый спонсор. На остальные деньги, по словам собеседника, составляется акт и их зачисляют на счет фонда. Затем раз в месяц деньги отправляются в клинику в помощь ребенку, для которого ведется сбор.

— Собрать на помощь ребенку реально? — спрашиваю у представителя.

— Это очень быстро сейчас происходит. Не знаю, как зимой будет, но если ребенок, например, попадет к нам в апреле, то 10-11 мая сбор будет закрыт точно. Это праздники. Это очень успешные дни. По-разному все бывает. Для нас самое плохое — плохая погода. Работа останавливается.

— Как находите детей, которым нужна помощь?

— Родители сами пишут на почту, предоставляют документы, заявление, попадают в очередь, — говорит Максим. — Сейчас мы специализируемся на помощи детям с ДЦП.

Собеседник отмечает, что к их деятельности некоторые относятся с недоверием, были случаи, когда прохожие вызывали полицию. Правда, служители порядка после проверки документов оставляли волонтеров в покое. Особенно бдительные граждане звонили родителям по номерам, указанным на ящиках, те подтверждали, что их дети нуждаются в помощи.

Максим отмечает, что сбор денег через СМС или боксы, установленные в торговых центрах, идет менее активно. «Человек, например, заходит за макаронами, купил и ушел. А тут цель — подойти к каждому человеку. Мы стараемся объяснить, что пропускать людей вообще не надо. По возможности, подходить ко всем», — объясняет он.

Сейчас в Рязани работают шесть волонтеров. По словам регионального представителя, всего по России фонд представлен шестью филиалами, но города часто меняются.

— Естественно, через 2-3 месяца людям начинает просто надоедать. Волонтер идет, а ему почти каждый встречный говорит — я уже пожертвовал. Обычно офис прикрывается, переезжает в другой город, открывается новый. Опять же от ситуации зависит… — рассказывает Максим.

—Путина с собой привезли? — киваю на фото.

— Ну, я приехал, гвоздь висел, я подумал — а кого сюда еще повесить?

Благими намерениями…

На сайте «7 жизней» размещены свидетельства о регистрации некоммерческой организации московским управлением Министерства юстиции и постановке на учет в налоговой. Подлинность документов подтверждается проверкой реквизитов на сайтах ведомств.

Учредителем фонда «7 жизней» числится некто Дмитрий Сугоровский. Найти информацию о нем и связаться не удалось.

Последний финансовый отчет фонда, выложенный на сайте минюста, датируется 20 января 2018 года. В нем нет какой-либо информации о тратах и поступлениях. Известно лишь, что поступления имущества и денежных средств в течение 2017 года составили менее трех миллионов рублей. Согласно документу, президент фонда — Кристина Мардан Кызы Мамедова.

Выражение «интернет помнит все» на деле, как правило, работает. В сети удалось найти резюме трехлетней давности на имя Кристины Мамедовой. В нем 23-летняя девушка сообщила, что является президентом и создателем фонда «7 жизней» с сентября 2014 года.

В интервью порталу «Азербайджанский конгресс России», опубликованному двумя годами позднее, Мамедова рассказала, что официально фонд зарегистрировали в декабре 2014 года [по документам фонд зарегистрирован 4 февраля 2015 года — прим. редакции]. Филиалы «7 жизней» расположились в Москве и Санкт-Петербурге, но помогает он людям из всех регионов России. «Для фонда нет расстояний. Мы едем туда, где требуется помощь», — заявила девушка.

В числе последних упоминаний в сети — участие Мамедовой в 2016 году в работе форума активных граждан «Сообщество» по приглашению Общественной палаты России. Складывается впечатление, что до 2016 фонд вел активную и открытую волонтерскую деятельность, дальше — тишина.

Корреспонденту RZN.info Мамедова сообщила, что на данный момент не является руководителем фонда и не будет отвечать на вопросы, связанные с его работой.

Весной 2018 года Кристина Мамедова передала обязанности президента благотворительного фонда Антону Лысикову. Соответствующий приказ размещен на сайте «7 жизней». Правда, согласно документу, его полномочия распространяются на период с 9 марта по 1 мая 2018 года.

На сайте фонда размещено обращение от имени Лысикова, в котором сообщается, что со сменой руководства меняется концепция деятельности организации: «В связи с изменениями в жизни фонда, а именно со сменой руководящего состава, концепция деятельности организации немного поменялась. Меня зовут Антон, и теперь я являюсь новым исполнителем основной задачи — предоставление оперативной помощи нуждающимся людям, не имеющим возможности помочь себе».

В своем обращении новый лидер фонда в пример приводит цитату Путина и размышляет о стереотипах общества. Работу волонтера в общественных местах он называет «одним из самых эффективных видов пожертвования», а продуктивность данного вида сбора средств, по его словам, «составляет суммы в десятки раз выше, чем в „копилках“ установленных в магазинах».

Как «Сильные дети» наживались на слабых

Деятельность благотворительных фондов регулируется законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 N 135-ФЗ. Он действительно не запрещает добровольцам вести сбор наличных денег на улицах. По принципу «7 жизней» когда-то работал фонд «Сильные дети», в рядах которой успел побывать мой собеседник Максим.

«Я сначала работал волонтером на организацию „Сильные дети“, потом дошел до стажировщика. Потом там вышла не очень красивая ситуация: наш начальник украл кассу за день, город „прикрыли“. Потом открылся „7 жизней“», — рассказал Максим.

На stop-obman.info публикаци я, в которой президент фонда «Предание» Владимир Берхин рассказывает, как в 2017 году в Твери работал благотворительный фонд «Сильные дети». Пожертвования в прозрачные ящики собирали до тех пор, пока один из местных руководителей волонтеров не написал заявление в полицию на своего начальника — создателя фонда «Сильные дети» — и сдал всю внутреннюю кухню этого проекта.

Оказалось, что три бригады лжеволонтеров в Твери собирали в день до 30 тысяч рублей. «Двадцать процентов уходило сборщикам, еще десять — местному менеджменту, остальное же безо всякой фиксации просто переводилось на личную карточку этого самого „основателя фонда“. Как и для чего использовались эти деньги дальше, никто не знает. По отчетам самого фонда „Сильные дети“ до нуждающихся доходило менее 10% указанных сумм».

Крупные фонды против «ящиков»

Сбор наличных денег на улицах назвало «опасным» благотворительное собрание «Все вместе», в состав которого входит 51 фонд и НКО. В том числе — «Фонд Хабенского», «Подари жизнь», «Больничные клоуны», «Правмир» и другие.

В 2017 году члены ассоциации подписали декларацию о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки. В документе речь идет «о практике сбора пожертвований от имени организаций в местах скопления людей (на улицах, в электричках, в пробках) как с применением внешних признаков благотворительного сбора (прозрачный ящик, фотографии подопечных, информация о фонде-сборщике и так далее), так и под видом „благотворительной продажи сувениров“».

По мнению членов ассоциации, подобным сбором занимаются люди, выдающие себя за волонтеров, а на деле получающие процент от собранных денег — «то есть коммерческие агенты, которые обманывают общественность».

В декларации сказано, что бесконтрольный сбор наличных денег на постоянной основе провоцирует их нецелевое использование и подрывает доверие к благотворительности в целом. Подписавшиеся фонды признали эту практику «порочной и недопустимой для прозрачной и профессиональной организации», а также предложили отказаться от сбора наличных денег на улицах вне мест проведения организованных благотворительных мероприятий и вне стационарных ящиков, опечатанных и вскрываемых в присутствии независимых контролеров.

А была ли девочка?

Светлана Кузнецова из Саранска — мама той самой Кристины, фотографии которой носят волонтеры в Рязани на ящиках для сбора денег, подтвердила, что ее дочери нужна помощь. Девочка страдает ДЦП и нуждается в реабилитации, на которую у семьи нет денег. Светлана рассказала, что пытается всеми возможными способами найти денег на лечение. Фонд «7 жизней» попался в интернете, после этого она написала им письмо.

«Антон (Антон Лысиков — президент фонда — прим. редакции) мне ответил поздно ночью. Сообщение пришло около часа ночи: „Да, фонд помогает, присылайте документы“. Он сказал, что договор вышлет позже, так как не в офисе. Как только документы отправила, больше, в принципе, не отвечали», — рассказала Кузнецова. В фонде лишь сообщили, что сбор денег для Кристины Кузнецовой начнется 21 февраля.

О честности фонда Светлана не задумывалась, информацию о них не изучала. «Знаете, мы, мамы таких деток, ищем любую возможность помощи, — отметила она. — В крупные фонды мы тоже обращались, но очередь там очень большая и ждать помощи приходится дольше».

Волонтера с фотографией девочки в Рязани заметили уже 18 февраля, а неделей ранее — в Иванове. «Мне позвонила женщина, спросила, болеет ли моя дочь и сообщила, что видела, как парень в автобусе ходил и собирал деньги на моего ребенка», — поделилась Кузнецова.

О начале сбора пожертвований фонд ей ничего не сообщил. Со Светланой не оговорили его временные рамки, периодичность перевода денег. После общения с журналистом RZN.info Кузнецова связалась с другой мамой, которая уже сотрудничала с добровольцами из «7 жизней». Волонтеры фонда собирали деньги на реабилитацию Киры Волковой. Та сообщила, что связаться с представителями фонда непросто — президент периодически меняет телефоны. В результате им собрали не всю сумму, около 80 тысяч рублей. Женщина назвала представителей фонда «странными», она вспомнила, что ей многие звонили и говорили о мошенничестве: «Мне писали, что с Кирой ящики в каком-то городе видели, хотя сбор давно закрыли».

Справедливости ради скажу, что по телефону, предоставленному мамой Киры, Антон подтвердил Светлане Кузнецовой, что «сбор уже начат неделю как».

«Непрозрачные» ящики

Добровольцы «7 жизней» не остались незамеченными СМИ других регионов. Они засветились в новостях Кирова, Нижнего Новгорода, Саранска, Вологды, Иванова. Все журналисты, как один, предупреждали горожан о необходимости игнорировать людей с ящиками для сбора денег и не класть в них пожертвования. В Нижнем Новгороде местное информагентство не ограничилось предупреждением общественности и направило запрос в Минюст с просьбой проверить деятельность организации.

Ответ на обращение ведомство прислало на двух листах. Но в кратком изложении все сводится к следующему: «информация принята к сведению», «плановые проверки некоммерческих организаций проводятся не чаще, чем раз в три года» и подлежат обязательному согласованию с прокуратурой. Мол, обязательные отчеты фонд предоставляет и они размещены в открытом доступе. В заключение добавили: «Поскольку в деятельности Фонда не усматривается нарушений действующего законодательства, оснований для принятия мер реагирования не имеется».

Однако работа благотворительного фонда «7 жизней» вызывает ряд вопросов. Например, почему он не публикует отчеты о своей деятельности? Почему руководство фонда скрывает свои лица и контакты, а по указанному на сайте телефону никто не отвечает.

Получить отчет об использовании пожертвований невозможно. Настораживает и отсутствие договора пожертвования между человеком и фондом. Кроме того, согласно статье 5, Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность по бескорыстной передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Получается, что волонтеры фонда «7 жизней», включая ее руководителей, получают оплату за работу незаконно.

Выходит, пока не приняты поправки в закон , регулирующий деятельность благотворительных фондов, на улицах российских городов будут появляться юные волонтеры с фотографиями больных детей и прозрачными ящиками для денег. А вот насколько прозрачны мысли у их руководителей? Сколько денег они отправят в Саранск Светлане Кузнецовой на лечение ее дочери. Всю сумму? А сколько они соберут помимо нее? На чей счет поступят эти деньги?

Редакция RZN.info просит областное УМВД и прокуратуру провести проверку деятельности благотворительного фонда «7 жизней» в Рязани.