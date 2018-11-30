Проект RZN.info о Брестской крепости выиграл премию «Легкий стиль». В четверг, 30 ноября, автора работы Владимира Фролова наградили за номинацию «Ожившая история».
Фролов отметил, что благодаря работе удалось найти нескольких человек, которые ранее числились пропавшими без вести.
«Я хотел показать, что пользуясь интернетом можно найти что угодно. Эта работа будет полезна для детей, которые пользуются только интернетом, может они узнают что-то новое. Ради них и работаем», — подчеркнул Фролов.
В остальных номинациях победили:
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Алексей Давыдов (Цепкий взгляд. Дебют);
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Марина Чупейкина (Блог-пост);
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Галина Воропаева (Творчество без компромиссов);
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Лариса Анриевская (Профи нерайонного масштаба).
Журналистская премия «Легкий стиль» имени Дмитрия Проскурина вручалась в пятый раз.
Дмитрий Проскурин — один из самых талантливых рязанских публицистов своего поколения. Его искрометное чувство юмора и яркий слог и по сей день являются ориентиром для многих коллег. Однако ранний уход из жизни не позволил Проскурину полностью раскрыть свое незаурядное дарование.