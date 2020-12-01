Шеф-редактор РЗН. инфо получил премию независимого журналистского конкурса

Шеф-редактор РЗН. инфо Александр Блохин получил премию независимого журналистского конкурса имени Дмитрия Проскурина «Легкий стиль». Премию вручают ежегодно с 2014 года в день рождения рязанского журналиста, умершего в 2012 году.

Шеф-редактор РЗН. инфо Александр Блохин получил премию независимого журналистского конкурса имени Дмитрия Проскурина «Легкий стиль». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили организаторы.

Премию вручают ежегодно с 2014 года в день рождения рязанского журналиста, умершего в 2012 году.

«Его острое перо и незаурядное чувство юмора по-прежнему служат ориентиром для многих коллег», — вспоминают организаторы о Проскурине.

Несколько лет подряд церемония награждения проходила в конференц-зале «Прио-Внешторгбанка» — генерального партнера «Легкого стиля». В этом году из-за коронавируса чествовать лауреатов будут индивидуально, каждый из них получит по пять тысяч рублей от «Прио-Внешторгбанка» и символ «Легкого стиля» в виде изящного пера.

Награды «Легкого стиля» присуждают в пяти номинациях. Лауреатом в номинации «Детальный разбор» стал шеф-редактор РЗН. инфо Александр Блохин за путевой очерк «Взрывы в Свеженькой. Ретроспектива пожаров 2010-х гг.«

В номинации «Дым, в котором мы живем» обладателем премии стала Мария Ракчеева за репортаж «Я ее уже похоронил. Какая экспертиза?» в интернет-газете «Вид сбоку».

В номинации «Полный абзац» (так назывался обзор прессы, который Дмитрий Проскурин в середине нулевых вел на ГТРК «Ока») победила Екатерина Кириллова с материалом «Касимовский роддом принесли в жертву ковиду» в «Областной рязанской газете».

За «Цепкий взгляд» награду получила фотокорреспондент Ya62.ru Мария Илларионова, а премию в номинации «По ком звонит колокольчик» за видеоитоги 2020 года — команда Youtube-канала «Почетный гражданин».

Напомним, в прошлом году в номинации «Дойти до самой сути» победила журналистка РЗН. инфо Юлия Полушина — автор расследования «Ящики с «двойным» дном. Кто собирает деньги на улицах в помощь больным детям?»