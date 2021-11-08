В правительстве подтвердили сбой в работе сайта «Госуслуги»

QR-коды о вакцинации по-прежнему действительны в течение года.

В Минцифры и Минздраве подтвердили, что обнуление сроков сертификата о вакцинации против COVID-19 произошло из-за сбоя в работе портала «Госуслуги». Об этом сообщили РИА Новости .

«Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — пояснили в кабмине.

При этом в правительстве заявили, что QR-коды о вакцинации по-прежнему действительны в течение года.

Ранее россияне массово пожаловались, что срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19 сократился на полгода на портале «Госуслуги». Возможной причиной назвали введение нового сертификата о вакцинации против COVID-19. Приказ выпустил Минздрав России на портале правовой информации.