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«Госуслуги» массово аннулировали QR-коды россиян
Ранее Минздрав выпустил приказ о введении нового сертификата вакцинации против COVID-19.

«Госуслуги» массово аннулировали QR-коды россиян. Изменения заметили несколько корреспондентов URA.RU.

Ранее Минздрав выпустил приказ о введении нового сертификата вакцинации против COVID-19. Вместе с ним россияне начали массово жаловаться, что их QR-коды стали недействительны, хотя изначально они действовали до следующего года.

«Вторая доза вакцины „Спутник V“ была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен — спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На „Госуслугах“ указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года», — рассказал корреспондент URA.RU.

Решить проблему можно, если подать жалобу на сайте госуслуг.

«Несколько знакомых направили на „Госуслугах“ жалобу по форме „Сообщить об ошибке“. Пока жалоба не рассмотрена, выдается временный сертификат на 14 дней», — рассказала URA.RU читательница.

Новый QR-код приходит на почту, привязанную к аккаунту на сайте госуслуг. В личном кабинете на портале по-прежнему остается старый сертификат о вакцинации.