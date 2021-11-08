Обнуление QR-кодов оказалось сбоем в работе сайта «Госуслуги»

Ранее пользователи пожаловались, что на портале «Госуслуги» аннулировали QR-коды россиян.

Массовое обнуление QR-кодов оказалось сбоем в работе сайта «Госуслуги». Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в оперштабе Екатеринбурга.

Тем, у кого перестал действовать сертификат о вакцинации, предлагают получить временный. Он будет действовать 14 дней.

Между тем, пользователи сообщают, что сайт «Госуслуги» упал из-за количества людей, проверяющих свои QR-коды.

На момент 10:05 сроки действия сертификатов на портале восстановлены.

Ранее появилась информация, что «Госуслуги» массово аннулировали QR-коды россиян. Возможной причиной назвали введение нового сертификата о вакцинации против COVID-19. Приказ выпустил Минздрав России на портале правовой информации.