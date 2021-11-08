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В России ввели новые сертификаты о вакцинации против COVD-19
Уточняется, что у тех, у кого имеется сертификат старого образца, документ переоформится автоматически на портале госуслуг до 1 марта.

В России ввели новые сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

Уточняется, что у тех, у кого имеется сертификат старого образца, документ переоформится автоматически на портале госуслуг до 1 марта.

В сертификат будут вноситься основные данные о его обладателе, а также сведения о вакцинации, ревакцинации, наличии медпротивопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19. Кроме того, в документе предусмотрен и QR-код.

Документ будет как на русском, так и на английском языках. Формироваться он будет не позднее, чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Уточняется, что россияне смогут получить документ и в бумажном виде.

Фото РИА Новости