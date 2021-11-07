В шоу Андрея Малахова вновь расскажут об исчезновении рязанки Елены Логуновой

D шоу расскажут новые обстоятельства по делу и собственное расследование экстрасенса.

В шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым вновь расскажут о пропавшей рязанке Елене Логуновой. Об этом в Instagram сообщил экстрасенс Демид Воронцов.

«Скоро на экраны выйдет „Прямой эфир“ с Андреем Малаховым — дело о без вести пропавшей девушки из Рязани Елене Логуновой», — написал Воронцов.

Он добавил, что в шоу расскажут новые обстоятельства по делу и его собственное расследование.

Напомним, девушка пропала в июле. Выпуск шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия» уже выходил в сентябре. Тогда в шоу рассказали, что муж пропавшей девушки в день ее исчезновения передвигался по разным точкам города, а после поехал в гаражный кооператив.

В минувшие выходные в Рязани вновь прошли поиски Елены.