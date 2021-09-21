Опубликовано шоу «Прямой эфир» с Малаховым о пропавшей рязанке Елене Логуновой

Ранее РЗН. инфо писали, что в сюжете расскажут новые подробности пропажи девушки.

Опубликовано шоу «Прямой эфир» с Малаховым о пропавшей рязанке Елене Логуновой. Видео появилось на YouTube «Первого канала».

Ранее РЗН. инфо писали, что в сюжете расскажут новые подробности пропажи девушки.

Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин.

Мать Елены Наталия Кошелева рассказала РЗН. инфо о последнем разговоре с дочерью и о подробностях поисков.