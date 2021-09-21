\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 21
Срд, 22
10°
Чтв, 23
11°
ЦБ USD 73.21 -0.12 22/09
ЦБ EUR 85.86 -0.02 22/09
Нал. USD 73.01 / 74.00 17:09
Нал. EUR 85.63 / 86.45 17:09
Новости
Публикации
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
3 607
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
4 809
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
10 873
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
10 872
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Опубликовано шоу «Прямой эфир» с Малаховым о пропавшей рязанке Елене Логуновой
Ранее РЗН. инфо писали, что в сюжете расскажут новые подробности пропажи девушки.

Опубликовано шоу «Прямой эфир» с Малаховым о пропавшей рязанке Елене Логуновой. Видео появилось на YouTube «Первого канала».

Ранее РЗН. инфо писали, что в сюжете расскажут новые подробности пропажи девушки.

Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин.

Мать Елены Наталия Кошелева рассказала РЗН. инфо о последнем разговоре с дочерью и о подробностях поисков.