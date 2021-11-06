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Волонтеры завершили поиски пропавшей Елены Логуновой на окраине Рязани
Поиски Елены Логуновой добровольцами и детективом Екатериной Шумякиной в Сысоево на 6 ноября завершены. Об этом с места поисков сообщает корреспондент РЗН. инфо.

Поиски Елены Логуновой добровольцами и детективом Екатериной Шумякиной в Сысоево на 6 ноября завершены. Об этом с места поисков сообщает корреспондент РЗН. инфо.

Разбившись на две группы, волонтеры выходили к концу каждой из улиц товарищества «Ветеран» и осматривали заброшенные строения, кучи хлама и мусора, ямы, овражки. Это один из районов, куда могли вывезти улики, по подозрению участников поисков.

Волонтеры планируют продолжать работу.

Шумякина отметила, что добровольцы будут исследовать места в области, если поиск в черте Рязани не принесет результатов. Она добавила, что волонтеры уже проделали огромную работу.

По словам детектива, остается надежда, что Елена Логунова жива.