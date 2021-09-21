В программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым рассказали новые подробности поисков 26-летней рязанки Елены Логуновой

Журналисты программы провели свое расследование. Также подробности поисков рассказала частный детектив.

Историю пропавшей рязанки Елены Логуновой показали в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Выпуск вышел во вторник, 21 сентября.

Родители 26-летней девушки Наталья и Сергей Кошелевы приехали в студию и рассказали Андрею Малахову о последней встрече с дочерью и о ее поисках.

По словам матери девушки, весь город принимал участие в поисках, однако никаких зацепок у следствия до сих пор нет.

Она добавила, что совместно с мужем проводила детализацию звонков с телефона дочери. Кроме утреннего разговора с родителями Елена ни с кем не общалась по телефону. «Был отслежен короткий мессенджер, то ли она попыталась отправить кому-то сообщение, но у нее это не вышло», — добавил отец пропавшей рязанки.

Супруги пояснили, что весь двор увешан камерами, но ни на одну из них в тот день Елена не попала. «Мы отсматривали их совместно с полицией», — добавил отец девушки.

Также родители Елены Логуновой отметили, что со стороны мужа видят полное безразличие к происходящему.

«Может она на свалке, может в люк провалилась, может она упала в шахту лифта… так он ответил на мои вопросы, где может быть наша дочь. Апатия к тому, что ее нет», — сообщила Наталья.

Родственники со стороны мужа Елены считают, что ее мать знает, где находится дочь, потому что незадолго до своего исчезновения девушка передала ей крупную сумму денег, золотые украшения и документы.

В ответ Наталья Кошелева подчеркнула, что дочь жаловалась, что ей кажется будто по квартире кто-то ходит и она решила отвезти важные вещи в квартиру родителям.

Также родственники Елены подчеркнули, что дочь часто жаловалась на давление семьи своего мужа Александра.

Частный детектив, которая принимала участие в расследовании, рассказала в студии, что в день пропажи девушки, ее супруг передвигался весь день по разным точкам города, а после поехал в гаражный кооператив.

«С полдесятого его дома не было, он хаотично передвигался по Рязани и вывез два чемодана непонятно с чем… Гаражи — это идеальное место для сокрытия преступления, здесь можно несколько месяцев искать тело», — рассказала детектив.

Также на программе рассказали, что вторая точка, где побывал Александр в день исчезновения Елены — нефтехимическое предприятие. В выпуске пояснили, что его отец как-то связан с его производством.

«С другой стороны от этого предприятия — частный сектор и развалины, там тоже никто ничего не проверял. Куча мест, где можно что-то спрятать», — пояснили эксперты.

Родственники мужа Елены сообщили, что супруги не собирались разводиться. Они считают, что из-за «бытовухи» Елена могла уйти и скоро вернется.

Ранее муж Логуновой успешно прошел экспертизу на полиграфе.

Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин.

Мать Елены Наталия Кошелева рассказала РЗН.инфо о последнем разговоре с дочерью и о подробностях поисков.