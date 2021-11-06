\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
Вск, 07
Пнд, 08
ЦБ USD 71.49 0.01 04/11
ЦБ EUR 82.81 -0.15 04/11
Нал. USD 70.60 / 71.55 16:42
Нал. EUR 81.40 / 82.50 16:42
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
7 256
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
19 400
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
5 210
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
14 095
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области более 3 тысяч детей находятся под наблюдением из-за COVID-19
В ходе рабочей поездки в Рязань 6 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением врачей в регионе находятся более 3 тыс. детей. Он отметил рост детской заболеваемости ковидом в стране.

В ходе рабочей поездки в Рязань 6 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением врачей в регионе находятся более 3 тыс. детей. Он отметил рост детской заболеваемости ковидом в стране.

«Видим, что и дети заболевают чаще, более 3 тысяч детей находятся под наблюдением медработников. Нужно отметить, что очень важно защитить детей, поэтому сейчас идет экспертиза новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины „Спутник“, которая доказала, что она безопасна и эффективна», — отметил министр.

По его словам, экспертиза вакцины для подростков находится в завершающей стадии.

Минздрав 23 сентября сообщил, что получил документы от Центра Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков.

Напомним, глава российского здравоохранения приехал в Рязань с рабочим визитом утром 6 ноября.

Мурашко посетил роддом № 1 в Рязани и госпиталь для больных коронавирусом.

Министр отметил, что в регионе ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в связи с этим число бригад скорой помощи увеличат.