В Рязанской области более 3 тысяч детей находятся под наблюдением из-за COVID-19

В ходе рабочей поездки в Рязань 6 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением врачей в регионе находятся более 3 тыс. детей. Он отметил рост детской заболеваемости ковидом в стране.

В ходе рабочей поездки в Рязань 6 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением врачей в регионе находятся более 3 тыс. детей. Он отметил рост детской заболеваемости ковидом в стране.

«Видим, что и дети заболевают чаще, более 3 тысяч детей находятся под наблюдением медработников. Нужно отметить, что очень важно защитить детей, поэтому сейчас идет экспертиза новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины „Спутник“, которая доказала, что она безопасна и эффективна», — отметил министр.

По его словам, экспертиза вакцины для подростков находится в завершающей стадии.

Минздрав 23 сентября сообщил, что получил документы от Центра Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков.

Напомним, глава российского здравоохранения приехал в Рязань с рабочим визитом утром 6 ноября.

Мурашко посетил роддом № 1 в Рязани и госпиталь для больных коронавирусом.

Министр отметил, что в регионе ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в связи с этим число бригад скорой помощи увеличат.