В Рязань прибыл глава Минздрава Михаил Мурашко

В субботу, 6 ноября, в Рязань приехал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В субботу, 6 ноября, в Рязань приехал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По словам Любимова, Мурашко посетил городскую станцию скорой помощи и Единый центр вакцинации на улице Каширина.

«На станции пообщались с врачами и диспетчерами посмотрели как организована работа», — написал Любимов.

После этого министр приехал в Областную детскую клиническую больницу, где будет осматривать «красную зону» и реанимационное отделение.