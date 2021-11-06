Мурашко: в Рязанской области увеличится число бригад скорой помощи

В субботу, 6 ноября, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко приехал с рабочим визитом в Рязань. Он посетил ряд учреждений и ответил на проблемные вопросы.

В субботу, 6 ноября, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко приехал с рабочим визитом в Рязань. Он посетил ряд учреждений и ответил на проблемные вопросы.

Министр отметил, что в регионе ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в связи с этим не хватает бригад скорой помощи.

«Мы сегодня обсуждали ряд необходимых решений: во-первых, из-за высокой нагрузки на скорую помощь нам просто необходимо увеличить количество бригад, работающих на линии. И мы нашли решение, со следующей недели мы их увеличим», — рассказал Мурашко.

Также он рассказал о посещении ковидного госпиталя в 11-й больнице. По словам Мурашко, ни одного привитого пациента в реанимации нет.

«Людям старшего возраста нужно защитить свою жизнь от опасности», — подчеркнул Мурашко.

Напомним, глава российского здравоохранения приехал в Рязань с рабочим визитом утром 6 ноября.