Мурашко: в Рязанской области увеличится число бригад скорой помощи

В субботу, 6 ноября, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко приехал с рабочим визитом в Рязань. Он посетил ряд учреждений и ответил на проблемные вопросы.
Министр отметил, что в регионе ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в связи с этим не хватает бригад скорой помощи.
«Мы сегодня обсуждали ряд необходимых решений: во-первых, из-за высокой нагрузки на скорую помощь нам просто необходимо увеличить количество бригад, работающих на линии. И мы нашли решение, со следующей недели мы их увеличим», — рассказал Мурашко.
Также он рассказал о посещении ковидного госпиталя в 11-й больнице. По словам Мурашко, ни одного привитого пациента в реанимации нет.
«Людям старшего возраста нужно защитить свою жизнь от опасности», — подчеркнул Мурашко.
Напомним, глава российского здравоохранения приехал в Рязань с рабочим визитом утром 6 ноября.