Мурашко посетил роддом № 1 в Рязани и госпиталь для больных коронавирусом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в субботу, 6 ноября, в Рязани посетил роддом № 1 и ковидный госпиталь, который работает в городской больнице № 11. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в субботу, 6 ноября, в Рязани посетил роддом № 1 и ковидный госпиталь, который работает в городской больнице № 11. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В роддоме врачи рассказали министру, сколько беременных сейчас больны коронавирусом и как у них протекает болезнь. По словам врача, таких женщин три, у одной из них средняя степень тяжести болезни.

Медики добавили, что советуют женщинам вакцинироваться при подготовке к беременности. Тем, кто уже ждет ребенка, тоже делают прививку от ковида, оптимальный срок — после 22-й недели беременности.

После этого Мурашко приехал в ковидный госпиталь, который работает в городской больнице № 11.

Напомним, глава российского здравоохранения приехал в Рязань с рабочим визитом утром 6 ноября.