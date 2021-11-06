\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
Вск, 07
Пнд, 08
ЦБ USD 71.49 0.01 04/11
ЦБ EUR 82.81 -0.15 04/11
Нал. USD 70.60 / 71.55 16:42
Нал. EUR 81.40 / 82.50 16:42
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
7 044
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
19 184
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
5 056
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
13 915
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мурашко посетил роддом № 1 в Рязани и госпиталь для больных коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в субботу, 6 ноября, в Рязани посетил роддом № 1 и ковидный госпиталь, который работает в городской больнице № 11. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в субботу, 6 ноября, в Рязани посетил роддом № 1 и ковидный госпиталь, который работает в городской больнице № 11. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В роддоме врачи рассказали министру, сколько беременных сейчас больны коронавирусом и как у них протекает болезнь. По словам врача, таких женщин три, у одной из них средняя степень тяжести болезни.

Медики добавили, что советуют женщинам вакцинироваться при подготовке к беременности. Тем, кто уже ждет ребенка, тоже делают прививку от ковида, оптимальный срок — после 22-й недели беременности.

После этого Мурашко приехал в ковидный госпиталь, который работает в городской больнице № 11.

Напомним, глава российского здравоохранения приехал в Рязань с рабочим визитом утром 6 ноября.