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Мурашко назвал создание единого центра вакцинации в Рязани блестящей идеей
Министр здравоохранения Российской Федерации в субботу, 6 ноября, посетил Рязань. Он высоко оценил организацию единого центра вакцинации.

Министр здравоохранения Российской Федерации в субботу, 6 ноября, посетил Рязань. Он высоко оценил организацию единого центра вакцинации.

«Это блестящая и великолепная идея, поскольку, во-первых, он находится вне медицинской организации, и рисков для пациентов значительно меньше. Там обеспечены все условия для безопасности, включая проветривание, режим кварцевания воздуха, дополнительно работают волонтеры. Посещение отнимает у пациента минимальное количество времени. В доступности вакцины», — сказал министр.

Мурашко добавил, что дополнительные объемы вакцины «Спутник Лайт» заказаны, со следующей недели планируется начать поставки в регионы.

Напомним, глава российского здравоохранения приехал в Рязань с рабочим визитом утром 6 ноября.

Мурашко посетил роддом № 1 в Рязани и госпиталь для больных коронавирусом.

Министр отметил, что в регионе ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в связи с этим число бригад скорой помощи увеличат.