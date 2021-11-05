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Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Сасове
Открытое горение на рынке «Меркурий» в Сасове ликвидировали в 18:08. По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 200 кв. м.

Открытое горение на рынке «Меркурий» в Сасове ликвидировали в 18:08. По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 200 кв. м.

В 19:31 возгорание полностью потушили. На месте работали 20 пожарных и пять единиц техники.

Огонь тушили почти 10 часов.

Напомним, торговый павильон рынка «Меркурий» вспыхнул утром в пятницу, 5 ноября. Из-за сильного задымления пожарные не могли найти очаг возгорания. Площадь пожара составляет 200 кв. м. Пожарные были вынуждены разбирать крышу, чтобы подобраться к огню.

Мэр Сасова побывала на месте ЧП.