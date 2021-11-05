Мэр Сасова пообещала поддержать предпринимателей, пострадавших из-за крупного пожара на рынке

И.о. главы администрации, председатель комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Сасово Евгения Рубцова одной из первых прибыла на рынок, когда там загорелся торговый павильон.

И. о. главы администрации, председатель комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Сасово Евгения Рубцова одной из первых прибыла на рынок, когда там загорелся торговый павильон. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-секретаря горадминистрации Юлию Байдову.

«Сразу же прибыла на место вместе со своим заместителем Сергеем Николаевичем Ямщиковым. Там уже были пожарные расчеты. Сотрудники полиции и администрации рынка оповещали предпринимателей и покупателей о незамедлительном освобождении территории всего пятничного рынка», — рассказала Евгения Рубцова.

Возгорание произошло до открытия павильона, людей еще не было. Ущерб нанесен предпринимателям, арендующим торговые площади в «Меркурии». Их около 40.

Рубцова поручила своему заместителю по экономике Нелли Гайдовой проработать вопросы по мерам возможной поддержки для всех пострадавших частников в рамках региональных и федеральных программ.

«Конечно, необходимо оказать помощь и собственнику торгового павильона. Будем привлекать кредитные ресурсы для того, чтобы он смог провести там восстановительные работы», — подчеркнула и. о. главы администрации.

Напомним, торговый павильон рынка «Меркурий» вспыхнул утром в пятницу, 5 ноября. Из-за сильного задымления пожарные не могли найти очаг возгорания. Площадь пожара составляет 200 кв. м. Пожарные были вынуждены разбирать крышу, чтобы подобраться к огню.