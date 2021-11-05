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В Сасове пожарные разбирают крышу рынка, чтобы подобраться к огню
В Сасове крытый рынок «Меркурий» тушат уже больше шести часов. Пожарные начали разбирать крышу, чтобы подобраться к открытому пламени, сообщает корреспондент РЗН. инфо.

В Сасове крытый рынок «Меркурий» тушат уже больше шести часов. Пожарные начали разбирать крышу, чтобы подобраться к открытому пламени, сообщает корреспондент РЗН. инфо.

По его словам, пламя начинает проглядывать сквозь крышу. Входные двери павильонов заперты, так как пожар начался еще до открытия.

На рынке торговали одеждой. Внутри павильоны обиты пластиковыми панелями.

Напомним, торговый павильон рынка «Меркурий» вспыхнул утром в пятницу, 5 ноября. Из-за сильного задымления пожарные не могли найти очаг возгорания. Площадь пожара составляет 200 кв. м.