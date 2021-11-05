В Сасове пожарные разбирают крышу рынка, чтобы подобраться к огню

В Сасове крытый рынок «Меркурий» тушат уже больше шести часов. Пожарные начали разбирать крышу, чтобы подобраться к открытому пламени, сообщает корреспондент РЗН. инфо.