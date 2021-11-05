Пожарные ищут очаг возгорания на рынке в Сасове
Пожарные ищут очаг возгорания на крытом рынке «Меркурий» в Сасове. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило 8:28.
Пожарные ищут очаг возгорания на крытом рынке «Меркурий» в Сасове. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило 8:28.
По предварительной информации, вспыхнул торговый павильон. Наблюдается сильное задымление.
Для поиска очага возгорания работают два звена ГДЗС. В тушении участвует 16 человек, 4 машины.