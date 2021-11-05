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Пожарные ищут очаг возгорания на рынке в Сасове
Пожарные ищут очаг возгорания на крытом рынке «Меркурий» в Сасове. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило 8:28.

Пожарные ищут очаг возгорания на крытом рынке «Меркурий» в Сасове. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило 8:28.

По предварительной информации, вспыхнул торговый павильон. Наблюдается сильное задымление.

Для поиска очага возгорания работают два звена ГДЗС. В тушении участвует 16 человек, 4 машины.

Напомним, ранее появилось видео с места случившегося.