В России появились случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19

В Совфеде заявили, что новый омикрон-штамм коронавируса уже есть в России. О зараженных пациентах рассказал РИА Новости сенатор Владимир Круглый.

В Совфеде заявили, что новый омикрон-штамм коронавируса уже есть в России. О зараженных пациентах рассказал РИА Новости сенатор Владимир Круглый.

По его словам, источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет. Круглый призвал закрыть авиасообщение с этой страной, пока штамм не изучат.

Напомним, британский минздрав в субботу, 27 ноября, сообщил о двух случаях заражения новым штаммом коронавируса.

Ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.

ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство.