В России появились случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19
В Совфеде заявили, что новый омикрон-штамм коронавируса уже есть в России. О зараженных пациентах рассказал РИА Новости сенатор Владимир Круглый.
В Совфеде заявили, что новый омикрон-штамм коронавируса уже есть в России. О зараженных пациентах рассказал РИА Новости сенатор Владимир Круглый.
По его словам, источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет. Круглый призвал закрыть авиасообщение с этой страной, пока штамм не изучат.
Напомним, британский минздрав в субботу, 27 ноября, сообщил о двух случаях заражения новым штаммом коронавируса.
Ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.
ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство.