Премьер Британии допустил распространение омикрон-штамма между привитыми

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности распространения нового штамма коронавируса омикрон между вакцинированными. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности распространения нового штамма коронавируса омикрон между вакцинированными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подчеркиваю, что, как это всегда бывает с новым штаммом, есть много вещей, которых мы не можем знать на столь ранней стадии, но наши ученые узнают все больше с каждым часом. И действительно, похоже, что омикрон распространяется очень быстро и может распространяться между людьми, которые дважды вакцинированы», — отметил Джонсон.

Напомним, британский минздрав в субботу, 27 ноября, сообщил о двух случаях заражения новым штаммом коронавируса.

Ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.

ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство. В России штамм пока не обнаружили.