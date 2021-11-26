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Проект генплана Заокского сельского поселения с карьером отправили на доработку
При рассмотрении вопроса о промышленной зоне, в которой компания «Порт Коломна» предлагала выкопать карьер для добычи строительного песка.

Областная комиссия по территориальному планированию, землепользованию и застройке на заседании 26 ноября решила отправить проект изменений в генплан Заокского сельского поселения на доработку. Об этом стало известно от одного из членов комиссии, присутствовавшего на заседании.

При рассмотрении вопроса о промышленной зоне, в которой компания «Порт Коломна» предлагала выкопать карьер для добычи строительного песка. Оказалось, что для признания изменений целесообразными не хватает документов.

Отметим, что на обсуждение судьбы картера в Заокском не пустили главу поселения, экологов и журналистов. На заседание областной комиссии по территориальному планированию, землепользованию и застройке, на котором рассматривался вопрос о промышленной зоне для рытья карьера возле села Заокское, не смогла попасть глава поселения Нина Судачкова.

Председатель комиссии Оксана Алямовская пояснила, что все вопросы решаются в рабочем порядке, а сельские жители, которых представляет глава поселения, уже высказали свои мнения в письменном виде — комиссия их получила и учтет. Между тем, предварительно глав муниципальных образований Рязанской области оповестили об этом заседании.

На заседание, которое состоялось в главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области 26 ноября, также не смогли попасть представители экологических организаций и журналисты.

Вопросом № 18 в повестке заседания значился вопрос об изменениях в генплане Заокского сельского поселения. Предложено создать на заливных лугах в пойме Оки промышленную зону. Она потребовалась предприятию «Порт Коломна» для рытья карьера по добыче песка.

Жители Заокского и Коростова практически единогласно выступили против создания на пойменных лугах промышленной разработки песка. Их поддержали экологи и строительно-технический эксперт, указывавшие на отсутствие необходимой экологической экспертизы и опасавшиеся возникновения чрезвычайных ситуаций.