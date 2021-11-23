Эксперт рассказал о возможной экологической катастрофе при строительстве карьера в Заокском

Строительно-технический и судебный эксперт компании «Арта» Андрей Обойшев провел экспертизу проекта строительства песчаного карьера между Заокским и Коростово.

Строительно-технический и судебный эксперт компании «Арта» Андрей Обойшев провел экспертизу проекта строительства песчаного карьера между Заокским и Коростово. По его заключению проект нарушает нормы градостроительного, земельного, водного кодексов России и закон «Об охране окружающей среды».

Исследование документов, представленных во время общественного обсуждения 16 ноября компанией «Порт Коломна», провели после обращения жителей села Заокское.

«Специалист считает, что работы с большой долей вероятности могут повлечь негативные последствия, ЧС, экологические катастрофы и так далее» — указано в заключении.

Кроме того, по мнению эксперта с 11-летним стажем работы, материалы по обоснованию и графические материалы выполнены с нарушениями, а заседание депутатов Заокского сельского поселения по этому вопросу вообще не проводилось, так что рассмотрение генерального плана поселения нельзя было начинать.

Напомним, компания «Порт Коломна» решила разработать между селами Заокское и Коростово карьер для добычи песка. 16 ноября 2021 года провели общественные обсуждения. Местные жители выступили против. Они начали сбор подписей.

Ранее эксперты выяснили, что разработка песка является опасной для экологии Заокского.