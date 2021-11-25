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Более 600 жителей Заокского и Коростова выступили против создания карьера у их сел
Сельчане утверждают, что все они высказались против принятия нового генплана Заокского, в котором хотят выделить более 63 гектаров земли в промышленную зону.

Жители пригородных рязанских сел Заокское и Коростово собрали и направили более 600 мнений в областную комиссию по территориальному планированию, землеустройству и застройке. Кроме этого, несколько человек написали в комиссию личные письма. Об этом сообщила инициативная группа.

Сельчане утверждают, что все они высказались против принятия нового генплана Заокского, в котором хотят выделить более 63 гектаров земли в промышленную зону. На этой земле компания «Порт Коломна» предложила выкопать песчаный карьер и вывозить судами по Оке стройматериалы.

Заседание комиссии, подводящей итоги общественного обсуждения, организованного областным управлением архитектуры и градостроительства, состоится 26 ноября. Ее решение должно быть опубликовано после этого в течение 20 дней.

В Заокском сельском поселении на начало 2021 года постоянно проживали 1663 человека.