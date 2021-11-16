Жители Заокского и Коростова выступили против песчаного карьера на берегу Оки

В домах культуры сел Заокское и Коростово Рязанского района прошли публичные слушания о строительстве песчаного карьера. Обсуждение касалось изменения генерального плана Заокского сельского поселения.

Во вторник, 16 ноября, в домах культуры сел Заокское и Коростово Рязанского района прошли публичные слушания о строительстве песчаного карьера. Обсуждение касалось изменения генерального плана Заокского сельского поселения.

Согласно проекту, 63 гектара земли планируют перевести из сельскохозяйственной в производственную зону, чтобы оборудовать там карьер по добыче песка для строительства дорог.

Представитель инвестора, заместитель директора компании «Порт Коломна» Михаил Мелихов рассказал о проекте: «Мы выкупили землю в собственность. В Рязанской области строятся дороги, для них нужен песок. В карьер не будет ездить большегрузный транспорт, мы будем забирать песок речными судами, для которых построим канал из Оки».

Жители Коростова больше всего опасались за судьбу своих домов, стоящих на песчаном холме. «Вам хочется денег заработать, а у нас дома на этом песке стоят!» — настаивала участница слушаний Ольга Мохова. Ее односельчане требовали показать все разрешения, полученные от областных властей.

В селе Заокское развернулась серьезная дискуссия, так как земельные участки многих местных жителей соседствуют с территорией, где запланирован карьер.

Глава сельского поселения Нина Судачкова отметила, что место, где планируют разместить карьер, используется местными жителями для сенокоса и сельхозпроизводства.

«Там сажают кукурузу. Кому она идет? Коровкам. А молоко от коровок кому? Народу. Вы враг народа? Вы только нажиться хотите!» — убеждал житель села Николай Захаров.

Жители Заокского рассказали, что два года страдали от нехватки воды из-за иссякшей артезианской скважины. Уровень воды в колодцах опустился до низкого уровня и в крестьянских хозяйствах с трудом получалось напоить в жаркие дни скот. По их словам, строительство карьера может привести к тому, что уровень воды упадет еще ниже.

Местных поддержала руководитель регионального отделения российского экологического общества Виолетта Черная. «Нельзя проводить работы в водоохранной зоне, а канал из Оки собираются построить именно в ней. Масштабные работы планируются в Оке выше водозаборов Рязани, а городу не хватает чистой воды. Предлагаемые изменения идут вразрез с тем, что говорил президент Владимир Путин», — заявила эколог.

ЭРА также потребовал от разработчиков генплана представить материалы экологической экспертизы. Жители же села заявили, что напишут в прокуратуру Рязанской области заявление и потребуют проверить согласования проекта на предмет коррупционной составляющей.

На обсуждения в обоих селах пришли более ста человек. Местные жители резко выступили против проекта, заявив, что их «устраивает генплан 2014 года и нового им не нужно».