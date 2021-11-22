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Эксперт назвала опасной разработку песка для экологии Заокского
По мнению эксперта, обстоятельства выдачи в 2019 году лицензии на пользование недрами под Рязанью надо также проверить природоохранной прокуратуре и Росприроднадзору: она могла быть выдана с нарушениями.

Предполагаемая деятельность по разработке месторождения песков «Заокское» под Рязанью является опасной. Так сказано в заключении председателя совета «Центра общественной экологической экспертизы» Галины Кузьминой, составленном по просьбе граждан.

По мнению эксперта, обстоятельства выдачи в 2019 году лицензии на пользование недрами под Рязанью надо также проверить природоохранной прокуратуре и Росприроднадзору: она могла быть выдана с нарушениями.

Специалист, изучив документы, выставлявшиеся на публичное обсуждение, обнаружила, что с момента утверждения прежнего генплана для Заокского не прошло и 5 лет, а по Градостроительному кодексу России такие документы разрабатываются на 20 лет. К тому же, в техническом задании на разработку проекта вместо Заокского упоминалось Горловское сельское поселение, которое находится в Скопинском районе.

Вторник, 23 ноября — последний день сбора мнений по проекту генплана Заокского сельского поселения, в котором предложено создать на берегу Оки промышленную зону и начать добывать там песок для строек, прокопав канал для грузовых судов. Разработкой карьера хотела заниматься компания «Порт Коломна», жители соседних сел Коростово и Заокское выступили резко против смены назначения территории.