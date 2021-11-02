В Рязани утвердили программу развития местной транспортной инфраструктуры на пять лет

В программе говорится о городской электричке с остановкой на Лыбедском бульваре, реконструкции аэропортов «Протасово» и «Турлатово», создание пешеходных маршрутов и велодорожек.

В Рязани утвердили программу развития транспортной инфраструктуры Рязани на 2021 — 2026 годы. Соответствующий документ опубликовали 29 октября.

В программе говорится о текущей дорожной ситуации в областном центре, анализируется ситуация с пробками и называются возможные решения для улучшения инфраструктуры.

В частности, речь идет о городской электричке с остановкой на Лыбедском бульваре, реконструкции аэропортов «Протасово» и «Турлатово», создание пешеходных маршрутов и велодорожек.

Ранее губернатор Николай Любимов раскритиковал документ, который «морочит голову» людям.