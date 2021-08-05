Названы причины пробок в Рязани

«Действующая сеть автомобильных дорог города Рязани сформирована в 70 — 80-е годы XX века, в связи с этим технические параметры значительной части магистральных улиц (ширина в красных линиях, габарит проезжей части) не соответствуют действующим нормативам и размерам движения автотранспорта», — говорится в документе.

В программе развития транспортной инфраструктуры Рязани на 2021 — 2026 годы названы причины пробок в городе. Документ официально опубликовали в среду, 4 августа.

«Действующая сеть автомобильных дорог города Рязани сформирована в 70 — 80-е годы XX века, в связи с этим технические параметры значительной части магистральных улиц (ширина в красных линиях, габарит проезжей части) не соответствуют действующим нормативам и размерам движения автотранспорта», — говорится в документе. В частности путепроводы и мосты на улице Татарской и Южной окружной не соответствуют нормативам и размерам движения.

Отмечается низкая пропуская способности центральных улиц, которые не соответствуют «современной интенсивности движения автотранспорта на них». Также на поток влияют частые ремонтные работы.

Согласно данным программы, средняя скорость движения по городу составляет 20 километров в час.

«Данные факторы способствуют формированию „пробок“ на основных транспортных магистралях города. Пропорционально темпам прироста количества автомобилей будет постоянно увеличиваться время простоя в транспортных заторах», — говорится в документе.