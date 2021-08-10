Любимов раскритиковал работу мэрии по оздоровлению УРТ

Глава региона обратил внимание на опубликованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2021-2026 годы. В документе есть информация о планируемой реконструкции аэропорта гражданской авиации «Турлатово» и последующей организации на его базе обслуживания воздушных такси.

Губернатор Николай Любимов раскритиковал работу мэрии по оздоровлению «Управления рязанского троллейбуса». Об этом он заявил на заседании регионального правительства во вторник, 10 августа.

Глава региона обратил внимание на опубликованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2021-2026 годы. В документе есть информация о планируемой реконструкции аэропорта гражданской авиации «Турлатово» и последующей организации на его базе обслуживания воздушных такси.

«Уважаемые коллеги, давно надо прекратить фантазировать и начать заниматься реальными делами! Недавно я давал поручение о подготовке „дорожной карты“ оздоровления УРТ, по которому хочу видеть отчет! Поскольку „дорожная карта“ должна реализовываться. Надо, в первую очередь, разобраться и наладить действующую транспортную систему города, работу муниципальных предприятий, от которых непосредственно зависит качество жизни людей именно здесь и сейчас. Вы еще в этом вопросе работу не выстроили так, как положено, и не отчитались ни мне, ни общественности, а уже „лепите“ в СМИ документы и морочите голову людям о невероятных воздушных такси с аэропортов, которых еще, по сути, не существует», — сказал Николай Любимов. Он отметил, что реализация этих проектов — вопрос далекого будущего. Он подчеркнул, что глава региона поручил ранее.

«Займитесь, наконец, реальной работой, займитесь управлением рязанского троллейбуса! Серьезно и тщательно — так, как это должно быть, и так, как я этого вместе с жителями Рязанской области, города требую!» — заявил Любимов.