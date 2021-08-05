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Городская электричка в Рязани станет останавливаться на Лыбедском бульваре
D районе 201,3 километра железной дороги намерены построить посадочную платформу («Лыбедский бульвар» и «Автомобильный центр»). Кроме того, на будущей платформе и станции «Лагерное» (195 километр) планируют возвести пешеходный мост над «железной дорогой».

Городская электричка в Рязани станет останавливаться на Лыбедском бульваре. Об этом говорится в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2021 — 2026 год.

В документе отмечается, что в городе прогнозируется «разработка обоснования развития системы посадочных платформ для пригородной и городской электрички на железной дороге».

В частности, в районе 201,3 километра железной дороги намерены построить посадочную платформу («Лыбедский бульвар» и «Автомобильный центр»).

Кроме того, на будущей платформе и станции «Лагерное» (195 километр) планируют возвести пешеходный мост над «железной дорогой».

Напомним, в 2009 году в Рязани городская электричка курсировала по маршруту Дягилево-Лесок, но ее закрыли из-за отсутствия спроса.

Позже ее планировали дважды возродить в 2013 и 2016 годах.