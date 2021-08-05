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В Рязани реконструируют аэропорты «Протасово» и «Турлатово»
«В дальнейшем планируется его реконструкция, после которой в аэропорту будут обслуживаться воздушные такси и городской учебный центр малой авиации», — говорится в документе. Также сообщается, что находящийся на консервации аэродром «Протасово» ждет реконструкция до международного уровня.

В Рязани реконструируют аэропорты «Протасово» и «Турлатово». Об этом говорится в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2021 — 2026 год.

Отмечается, что гражданский аэропорт «Турлатово», находящийся в находится в 11 км от центра города, регулярных полетов не совершает.

«В дальнейшем планируется его реконструкция, после которой в аэропорту будут обслуживаться воздушные такси и городской учебный центр малой авиации», — говорится в документе.

Также сообщается, что находящийся на консервации аэродром «Протасово» ждет реконструкция до международного уровня.