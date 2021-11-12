Стали известны результаты обследования бюстгальтера найденного у машины мужа Елены Логуновой

Об этом стало известно на шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Стали известны результаты обследования бюстгальтера найденного у машины мужа Елены Логуновой. Об этом стало известно на шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Рязанская журналистка Мария Ракчеева рассказала, что еще в конце июля соседи Логуновых обнаружили бретельку от бюстгальтера возле машины Александра. Однако следствие находкой не заинтересовалось.

Эксперт проводившая тест ДНК сообщила, что с помощью данной вещи не удалось провести генетический анализ из-за недостаточного количества ДНК.

Напомним, шоу «Прямой эфир» на федеральном канале покажут в пятницу, 12 ноября. В программе Андрея Малахова детектив Екатерина Шумякина обратила внимание на мансарду, расположенную в доме, где живут Логуновы. Ее не обследовали полицейские. Также адвокат Максим Калинин рассказал, что при повторном обыске квартиры Логуновых следователи нашли следы крови, а дети пропавшей рязанки стали называть матерью ее свекровь.