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При повторном обыске квартиры Логуновых нашли следы крови
Об этом на программе «Прямой эфир» Андрея Малахова рассказал адвокат Максим Калинин.

При повторном обыске квартиры Логуновых нашли много следов крови. Об этом на программе «Прямой эфир» Андрея Малахова рассказал адвокат Максим Калинин.

По словам юриста, 13 октября следователи повторно провели осмотр квартиры супругов.

«Предположительно, обнаружили следы крови в ванной комнате, на пледе в спальне и в прихожей. При дополнительном осмотре машины матери супруга Елены Логуновой в задней части обнаружены следы, предположительно, крови», — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что в моторной лодке, принадлежащей отцу Александра, также нашли следы похожие на кровь в трех разных местах.

Ранее детектив Екатерина Шумякина рассказала, что в доме, где жила Елена Логунова, не обследовали мансарду. Она принадлежит бабушке мужа пропавшей рязанки Александра.