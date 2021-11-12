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Дети пропавшей рязанки Елены Логуновой стали называть мамой бабушку со стороны отца
Частный детектив Екатерина Шумякина подчеркнула, что такое возможно, потому что дети еще маленькие.

Дети пропавшей 25-летней рязанки Елены Логуновой стали называть мамой бабушку со стороны отца. Об этом стало известно на шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.

Частный детектив Екатерина Шумякина подчеркнула, что такое возможно, потому что дети еще маленькие. Но добавила, что преступление вытеснять биологическую мать.

Ранее детектив Екатерина Шумякина рассказала, что в доме, где жила Елена Логунова, не обследовали мансарду. Она принадлежит бабушке мужа пропавшей рязанки Александра. Также стало известно, что при повторном обыске квартиры Логуновых нашли следы крови.