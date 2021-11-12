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В доме, где пропала Елена Логунова, следователи не обследовали закрытую мансарду
По словам детектива, мансарда принадлежит бабушке мужа пропавшей рязанки Александра и об этом ранее не было известно.

В доме, где пропала Елена Логунова, следователи не обследовали закрытую мансарду. Об этом в пятницу, 12 ноября, на шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова сообщила частный детектив Екатерина Шумякина.

По словам детектива, мансарда принадлежит бабушке мужа пропавшей рязанки Александра. Об этом ранее не было известно.

«Можно было там держать тело Елены и вывезти в удобное время. Ведь туда нельзя попасть, так как это частная собственность», — пояснила Екатерина Шумякина.

Также она отметила, что на обыск квартиры служебную собаку привезли только через четыре дня, а свидетелей опросили через три недели.