Врачи касимовской больницы «водников» записали обращение к журналисту Караулову

Коллектив попросил Андрея Караулова оказать помощь в сохранении больницы как обособленного подразделения.

Врачи касимовской больницы «водников» записали обращение к журналисту Караулову. Видео разместили в группе «Типичный Касимов».

Коллектив врачей филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА, известной как больница «водников», записал видеообращение к журналисту Андрею Караулову.

По словам врачей, 22 сентября они получили уведомления о сокращении без объяснения причин. Позже им пояснили, что больница закрывается из-за уменьшения числа пациентов, работающих в особо опасных условиях. Врачи отметили, что в уставе учреждения указано, что больница оказывает медицинские услуги всем, включая и этих работников.

«Пациенты в недоумении, почему закрывают больницу, где они будут обслуживаться и почему это происходит в период пандемии», — рассказали медработники.

Коллектив попросил Андрея Караулова оказать помощь в сохранении больницы как обособленного подразделения.

Напомним, информация о закрытии больницы «водников» и увольнении всех сотрудников появилась 23 сентября. После этого региональный минздрав сообщил, что ее присоединят к Касимовскому ММЦ. Коллектив врачей написал письмо президенту.