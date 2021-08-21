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В Рязани начали сбор подписей из-за бесконтрольных выбросов
Активисты организовали сбор подписей в адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Николая Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани. Обращение и подписные листы опубликованы в группе «Дышим чистым».

Активисты организовали сбор подписей в адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Николая Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани. Обращение и подписные листы опубликованы в группе «Дышим чистым».

Авторы инициативы пояснили, что само обращение и подписные листы можно распечатать и собрать подписи друзей, коллег, соседей и просто прохожих. Срок сбора подписей — по 25 августа включительно.

В субботу, 21 августа, подписи собирают на остановке Новоселов 54, у входа в ТЦ «Шереметьевский» в 17:00-19:00, на большой детской площадке между домами Шереметьевская, 10. к. 2 и к. 4. с 18:00 до 20:00. Телефон для связи: +7 (920) 958-06-13.В воскресенье, 22 августа, в 13:00 место сбора — рынок в Дашково-Песочне. Телефон: +7 (980) 563-19-68. Также можно оставить подпись возле «Глобуса» с 18:00 по 20:00, на улице около ближайшего к остановке входа. Телефон: +7 (952) 125-76-90. В понедельник, 23 августа, сбор подписей пройдет на Театральной площади у фонтана с 19:00 до 20:00.