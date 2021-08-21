В Рязани начали сбор подписей из-за бесконтрольных выбросов

Активисты организовали сбор подписей в адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Николая Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани. Обращение и подписные листы опубликованы в группе «Дышим чистым».

Активисты организовали сбор подписей в адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Николая Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани. Обращение и подписные листы опубликованы в группе « Дышим чистым ».

Авторы инициативы пояснили, что само обращение и подписные листы можно распечатать и собрать подписи друзей, коллег, соседей и просто прохожих. Срок сбора подписей — по 25 августа включительно.