В Рязани начали сбор подписей из-за бесконтрольных выбросов

Активисты организовали сбор подписей в адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Николая Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани. Обращение и подписные листы опубликованы в группе «
Авторы инициативы пояснили, что само обращение и подписные листы можно распечатать и собрать подписи друзей, коллег, соседей и просто прохожих. Срок сбора подписей — по 25 августа включительно.
В субботу, 21 августа, подписи собирают на остановке Новоселов 54, у входа в ТЦ «Шереметьевский» в 17:00-19:00, на большой детской площадке между домами Шереметьевская, 10. к. 2 и к. 4. с 18:00 до 20:00. Телефон для связи: