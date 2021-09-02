Почти десять тысяч рязанцев оставили подписи за возможность дышать чистым воздухом

Теперь подписи направят в адрес в федеральные надзорные органы.

Рязанцы меньше, чем за две недели собрали около десяти тысяч подписей. Соответствующая информация об этом в четверг, 2 сентября, появилась в группе « Дышим чистым ».

Сбор заявлений из-за бесконтрольных выбросов велся с 21 по 29 августа. За это время 9 972 рязанца оставили свои подписи.

«Заявление-требование подписывали целыми семьями, рабочими коллективами, населенными пунктами. К сбору присоединились и ряд рязанских общественных объединений. Много подписей проставлено молодыми людьми, студентами. К местам сбора подписей и передачи листов люди приезжали специально, далеко за пределами рабочего времени», — говорится в посте.

Теперь подписи направят в адрес федеральных надзорных органов. Информацию о результатах рассмотрения коллективного заявления разместят в группах после получения ответа.