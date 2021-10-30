В России начал действовать режим нерабочих дней

Во всех регионах страны в субботу, 30 октября, начал действовать режим нерабочих дней из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Во всех регионах страны в субботу, 30 октября, начал действовать режим нерабочих дней из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, установив нерабочие дни на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением зарплаты. Кроме того, главы регионов имеют право установить дополнительные нерабочие дни, но также с сохранением за работниками зарплаты.

Школы с 30 октября по 7 ноября уходят на каникулы, вузам министерство науки разрешило перевести студентов на удаленное обучение.

Напомним, в Рязанской области губернатор Николай Любимов ужесточил коронавирусные ограничения в регионе.

Рязанские торговые центры рассказали о режиме работы с 30 октября по 7 ноября.

В регионе запретили работу общепита в ТРЦ. QR-код потребуется для посещения бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов). Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан (и рекомендованной для работающих) понижается с 65 до 60 лет. Работодателям рекомендовали максимально перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет. Подросткам нельзя находится в торговых центрах без взрослых.