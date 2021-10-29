Рязанские торговые центры рассказали о режиме работы с 30 октября по 7 ноября

В торговые центры, а также в сауны, спортивные залы, учреждения культуры, общественного питания нельзя будет зайти без QR-кодов.

Рязанские торговые центры рассказали о режиме работы с 30 октября по 7 ноября. Об этом представители ТРЦ сообщили в беседе с РЗН.инфо.

В нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, посетителей без QR-кодов не будут пускать:

Metro;

Selgros;

«Лента»;

«Европа»;

«Глобус».

Напомним, в торговые центры, а также в сауны, спортивные залы, учреждения культуры, общественного питания нельзя будет зайти без QR-кодов.