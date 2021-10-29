Любимов обратился к рязанцам в связи с усилением противокоронавирусных мер в регионе

В Рязанской области запретили работу общепита в ТРЦ. QR-код потребуется для посещения бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов).

Губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам в связи с усилением противокоронавирусных мер в регионе. Сообщение он опубликовал на странице «ВКонтакте».

«Именно поэтому я принял решение не только ввести режим нерабочих дней, но и дополнительно усилить меры по снижению опасности заражения коронавирусом», — отметил Любимов.

Он призвал рязанцев провести нерабочие дни дома.

Напомним, в Рязанской области запретили работу общепита в ТРЦ. QR-код потребуется для посещения бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов). Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан (и рекомендованной для работающих) понижается с 65 до 60 лет. Работодателям рекомендовали максимально перевести на «удаленку» сотрудников старше 60 лет. Подросткам нельзя находится в торговых центрах без взрослых.